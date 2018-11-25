Cedi Osman CAVS’ı uçurdu
Cedi Osman’ın 20 sayı attığı maçta Cleveland, evinde 20 maçtır yenilmeyen Philadelphia 76’ers’ı 121-112 devirdi.
Lebron James'in gitmesiyle takımda daha kilit bir rol üstlenen Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ı taşıyor. LA Lakers karşısında da muhteşem oynayan Cedi çabasıyla mağlubiyeti engelleyememişti fakat Cavs bu kez çok zor bir maçı kazanmayı başardı. Evinde 20 maçtır mağlubiyet görmeyen Philadelphia 76'ers'e konuk olan Cavs, Cedi'nin 20 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçı 121-112 kazandı. Cedi, ilk 5'te başlayıp, 41 dakika süre aldı. Philadelphia'da Furkan Korkmaz ise süre almadı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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