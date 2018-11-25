Lebron James'in gitmesiyle takımda daha kilit bir rol üstlenen Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ı taşıyor. LA Lakers karşısında da muhteşem oynayan Cedi çabasıyla mağlubiyeti engelleyememişti fakat Cavs bu kez çok zor bir maçı kazanmayı başardı. Evinde 20 maçtır mağlubiyet görmeyen Philadelphia 76'ers'e konuk olan Cavs, Cedi'nin 20 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçı 121-112 kazandı. Cedi, ilk 5'te başlayıp, 41 dakika süre aldı. Philadelphia'da Furkan Korkmaz ise süre almadı.