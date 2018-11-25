Cedi Osman CAVS’ı uçurdu – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    ’ı uçurdu

    <a href="/index/cedi-osman?id=c299d9ae-ce43-45e9-9480-bd9ac4c7d3c9" class="" rel="tag">Cedi Osman</a> <a href="/index/cavs?id=8d1d7c6c-623c-42e1-b8aa-6b6a52e4699d" class="" rel="tag">CAVS</a>’ı uçurdu

    ’ın 20 sayı attığı maçta Cleveland, evinde 20 maçtır yenilmeyen Philadelphia 76’ers’ı 121-112 devirdi.

    'in gitmesiyle takımda daha kilit bir rol üstlenen , 'ı taşıyor. LA Lakers karşısında da muhteşem oynayan Cedi çabasıyla mağlubiyeti engelleyememişti fakat bu kez çok zor bir maçı kazanmayı başardı. Evinde 20 maçtır mağlubiyet görmeyen Philadelphia 76'ers'e konuk olan , Cedi'nin 20 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynadığı maçı 121-112 kazandı. Cedi, ilk 5'te başlayıp, 41 dakika süre aldı. Philadelphia'da Furkan Korkmaz ise süre almadı.

    1. 25.11.2018
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