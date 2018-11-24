Basketbolda derbi heyecanı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.

Ligdeki son maçında Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 63-56 mağlup olan siyah-beyazlılar, geride kalan 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 puan toplayıp, averajla 4. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Galatasaray ise 7. haftada sahasında Afyon Belediyespor'a 103-98 yenildi. 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 8 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.