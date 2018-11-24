Basketbolda derbi heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi karşılaşmasında yarın, Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Ligdeki son maçında Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 63-56 mağlup olan siyah-beyazlılar, geride kalan 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 puan toplayıp, averajla 4. sırada yer aldı.
Bir maçı eksik Galatasaray ise 7. haftada sahasında Afyon Belediyespor'a 103-98 yenildi. 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 8 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.
- 24.11.2018 11:58
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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