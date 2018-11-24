Tahincioğlu All-Star 2019'un biletleri satışa çıktı
Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunun biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun biletlerinin, Mobilet üzerinden satışa çıkarıldığı belirtili.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının parkede hünerlerini sergileyeceği etkinlik kapsamında, şarkıcı Edis'in de konser vereceği aktarıldı.
Organizasyonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi oyuncularından halk oylamasıyla belirlenecek isimler, Asya Karması ve Avrupa Karması takımları altında karşılaşacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da düzenlenecek.
- 24.11.2018 11:54
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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