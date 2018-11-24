Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun biletlerinin, Mobilet üzerinden satışa çıkarıldığı belirtili.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının parkede hünerlerini sergileyeceği etkinlik kapsamında, şarkıcı Edis'in de konser vereceği aktarıldı.

Organizasyonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi oyuncularından halk oylamasıyla belirlenecek isimler, Asya Karması ve Avrupa Karması takımları altında karşılaşacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da düzenlenecek.