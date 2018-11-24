Dünya'nın sporu! (23.11.18)
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Dünya'nın sporu! (23.11.18)

    Dünya'nın sporu! (23.11.18)

    Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve 'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

    FİLEDE HEYECANA DEVAM

    Voleybol Efeler Ligi'nde 7, Sultanlar Ligi'ne 6. hafta maçları oynanacak. Günün programı şöyle:
    Erkekler bugün: 17.30 Kula-İstanbul BB.
    Kadınlar bugün: 14.00 VakıfBank-Nilüfer | 15.00 G.Saray-Aydın | 16.00 Karayolları- Beylikdüzü Voleybol | 17.00 Çanakkale-Eczacıbaş | 18.00 Beşiktaş-Halkbank.

    DERBİ HAFTASI

    Tahincioğlu 'nde 8'inci, Kadınlar 'nde 6'ncı hafta bugün start alacak. Erkeklerde Beşiktaş-G.Saray derbisi yarın oynanacak.



    MANE İLE 5 YIL

    'da Senagalli yıldız futbolcu 'nin sözleşmesi uzatıldı. 26 yaşındaki Mane'nin 2023'e kadar takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

    KANTE UZATTI

    , Fransız oyuncu N'Golo Kante'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

    ELİF'TEN BRONZ

    Zonguldaklı boksör Elif Güneri, 'da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile bronz madalya elde etti.

    50 BİN TARAFTAR!

    Copa Libertadores finalinde Arjantin ekibi ile bugün kapışacak. Boca'nın son idmanını takımlarına destek vermek için stada gelen 50 bin taraftar izledi.

    F1'DE SON TANGO

    F1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek. 55 tur üzerinden yapılacak 'nin sıralama turu bugün 16.00'da başlayacak.

    1. 24.11.2018
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