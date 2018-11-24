FİLEDE HEYECANA DEVAM



Voleybol Efeler Ligi'nde 7, Sultanlar Ligi'ne 6. hafta maçları oynanacak. Günün programı şöyle:

Erkekler bugün: 17.30 Kula-İstanbul BB.

Kadınlar bugün: 14.00 VakıfBank-Nilüfer | 15.00 G.Saray-Aydın | 16.00 Karayolları- Beylikdüzü Voleybol | 17.00 Çanakkale-Eczacıbaş | 18.00 Beşiktaş-Halkbank.



DERBİ HAFTASI



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta bugün start alacak. Erkeklerde Beşiktaş-G.Saray derbisi yarın oynanacak.





MANE İLE 5 YIL



Liverpool'da Senagalli yıldız futbolcu Sadio Mane'nin sözleşmesi uzatıldı. 26 yaşındaki Mane'nin 2023'e kadar takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.



KANTE UZATTI



Chelsea, Fransız oyuncu N'Golo Kante'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.



ELİF'TEN BRONZ



Zonguldaklı boksör Elif Güneri, Hindistan'da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile bronz madalya elde etti.



50 BİN TARAFTAR!



Copa Libertadores finalinde Arjantin ekibi River Plate ile Boca Juniors bugün kapışacak. Boca'nın son idmanını takımlarına destek vermek için stada gelen 50 bin taraftar izledi.



F1'DE SON TANGO



F1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek. 55 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'nin sıralama turu bugün 16.00'da başlayacak.