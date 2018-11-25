All-Star biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    All-Star biletleri satışa sunuldu

    All-Star biletleri satışa sunuldu
    Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunun biletleri satışa sunuldu. 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun biletleri, Mobilet üzerinden satışa çıktı. All-Star'da şarkı Edis konser verecek. Takımlar halk oylamasıyla belirlenecek

    KAF KAF FARKLI
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde BB'yi ağırlayan , farklı galip geldi: 93-63. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir-B.Çekmece: 92-78, BB-Banvit: 74-71. KADINLAR: G.Saray- Gündoğdu: 95-66, Mersin BB-İzmit Bld.: 90-74, Kırçiç
    1. 25.11.2018
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