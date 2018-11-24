Cavaliers, Cedi Osman ile kazandı – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Cavaliers, ile kazandı

    Cavaliers, Cedi Osman ile kazandı

    'ın 20 sayısının yardımıyla , evinde 20 maçtır kaybetmeyen Philadelphia 76ers'ı 121-112 yendi.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , milli oyuncu 'ın skorer oyununun yardımıyla deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.

    NBA'e 14 maçla devam edildi. Ağırladığı Cleveland Cavaliers'a 121-112 kaybeden Philadelphia 76ers'ın, evindeki 20 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

    Sezonun 3'üncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 41 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 20 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle galibiyete büyük katkı sağladı.

    Rodney Hood 25, Collin Sexton 23, Jordan Clarkson 19 sayı, Tristan Thompson ise 18 sayı ve 13 ribauntla takımın diğer skorer oyuncuları oldu.

    Bu sezon 8'inci kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 24 sayı ve 12 ribaunt, Ben Simmons ise 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, JJ Redick 23, Jimmy Butler 22 sayı üretti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz bu müsabakada süre alamadı.

    Warriors uzun süre sonra kazandı

    Son 4 maçını kaybederek zor bir dönemden geçen geride kalan iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği 'ı 125-97 mağlup ederek moral buldu.

    Sezonun 13'üncü galibiyetine ulaşan Warriors'ta 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson ise 31 sayı ve 7 ribauntla galibiyette etkili oldu.

    Bu sezon 7'nci kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı ve 8 asist, Jusuf Nurkic 22 sayı ve 8 ribaunt, CJ McCollum ise 19 sayıyla mücadele etti.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar

    Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 102-112

    Clippers-Memphis Grizzlies: 112-107

    Detroit Pistons-Houston Rockets: 116-111

    Atlanta Hawks-Boston Celtics: 96-114

    New York Knicks-New Orleans Pelicans: 114-109

    Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 112-121

    Toronto Raptors-Washington Wizards: 125-107

    Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 100-111

    Chicago Bulls-Miami Heat: 96-103

    Thunder-Charlotte Hornets: 109-104

    Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 114-116

    Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-87

    Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 125-97

    Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 90-83

    1. 24.11.2018 10:53
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