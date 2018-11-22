Cedi'nin 21 sayısı yetmedi
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Cedi'nin 21 sayısı yetmedi

    Cedi'nin 21 sayısı yetmedi

    NBA'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın 'a yenildiği maçı 21 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

    Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 'a 109-105 kaybettikleri maçta 21 sayı ve 7 ribaunt üretti.

    NBA'e 13 maçla devam edildi. Sezona kötü başlayan Los Angeles Lakers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 109-105 yenerek son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini elde etti.

    Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, tarihindeki tek şampiyonlukta başrol oynadığı eski takımı Cavaliers'a karşı 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Lonzo Ball 15, Brandon Ingram 14 sayılık katkı sundu.

    Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 sayı ve 7 ribauntla Cavaliers'ın en skoreri oldu. Oyuna sonradan dahil olan Jordan Clarkson da 20 sayı, 5 asistle oynadı.

    Warriors'tan art arda 4. yenilgi

    Zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı mücadelesini de 123-95 kaybetti.

    Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.

    32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten , Thunder'ın skor yükünü çekti. ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

    Warriors cephesinde 'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 127-109

    Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 121-120

    Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 108-124

    Boston Celtics-New York Knicks: 109-117

    Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-116

    Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 105-109

    Houston Rockets-Detroit Pistons: 126-124

    Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 143-100

    Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 101-103

    Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 119-113

    San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 103-104

    Utah Jazz-Sacramento Kings: 111-119

    Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 95-123

    1. 22.11.2018 10:51
    2. Güncelleme: 22.11.2018 11:21
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