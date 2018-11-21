Raptors son anda kazandı
NBA lideri Toronto Raptors, Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle Orlando Magic'i 93-91 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Orlando Magic'i 93-91 mağlup etti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Orlando Magic deplasmanından Danny Green'in bitime 0.5 saniye kala attığı basketle 93-91 galip ayrıldı.
18. karşılaşmasında 14. galibiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 18 sayı, 6 ribaunt, Pascal Siakam 15 sayı, 9 ribaunt, maçın kahramanı Green ise 13 sayıyla oynadı.
Magic'te Evan Fournier'in 27 sayı, Nikolo Vucevic'in 14 sayı, 18 ribaunt ve Aaron Gordon'ın 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
Orlando Magic-Toronto Raptors: 91-93
Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 125-118
Miami Heat-Brooklyn Nets: 92-104
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 114-118
- 21.11.2018 10:07
- Güncelleme: 21.11.2018 11:22
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Trabzonspor evinin kralı!
Toplam 1
Yorum
bülent sen buna evinin kralımı diyorsun
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Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Gslı Milli maç akşamı çiğ köfteciye girdim adamlar dizi seyrediyordu..Bitirdiniz..Hatta yok ettiniz..Her kimki buna çanak tutmuştur mutlu olsun..
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Babel ayrılabilir!
Toplam 1
Yorum
Başaran Kulüp mali açıdan facia yaşıyor demir Ören’in borcu bu kadar gelire rağmen 4-5 e katlandı hala laf üretiyorlar son çok daha kötü geç kalma
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