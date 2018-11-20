Kemba Walker'dan ender görülen performans
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'dan ender görülen performans

    Kemba Walker'dan ender görülen performans

    NBA'de forması giyen Walker, kazandıkları maçında 43 sayı atarak 2006-2007 sezonundan beri 60 sayıdan sonra 40 sayılık performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından 'in oyun kurucusu , 60 sayıyla kariyer rekoru kırmasının ardından 'i 117-112 yendikleri maçta da 43 sayı kaydetti.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Charlotte Hornets'in, Boston Celtics'i 117-112 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyenler, lig tarihinde ender yaşanan bir performansa tanıklık etti.

    Hornets'in all-star oyun kurucusu Kemba Walker, 60 sayıyla kariyer rekoru kırmasının ardından çıktığı maçta 43 sayı ve 5 asist üretti. Walker böylece 2006-2007 sezonundan beri 60 sayıdan sonra 40 sayılık performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

    28 yaşındaki Walker, NBA tarihinde peş peşe 60 ve 40 sayı barajlarını geçen 6. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Pete Maravich, Michael Jordan, Tracy McGrady ve başarmıştı.

    Celtics'te Kyrie Irving 27 sayı, 11 asist, 5 ribaunt ve Jayson Tatum 18 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

    Cedi'den 10, Ersan'dan 8 sayı

    Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip 'ta oynayan milli basketbolcu , 'a 113-102 kaybettikleri maçta 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

    , takımı 'ın 'ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

    Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise 119-114 yendikleri Phoenix Suns'a karşı 2 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

    Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Boston Celtics: 117-112

    Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 113-102

    Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-94

    Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 119-114

    Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 119-127

    Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 98-88

    Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 104-98

    New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 140-126

    Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-113

    1. 20.11.2018 10:56
    2. Güncelleme: 20.11.2018 11:15
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