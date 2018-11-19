LeBron'dan eski takımına 51 sayı
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    LeBron'dan eski takımına 51 sayı

    LeBron'dan eski takımına 51 sayı

    NBA'de forması giyen , 2 şampiyonluk yaşadığı 'i yendikleri maçta, kariyerinin 12'nci 50 sayılık performansını sergiledi

    Amerikan 'nde (NBA) 'i 113-97 yenen 'ın yıldız oyuncusu , 51 sayı kaydetti.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Miami Heat deplasmanından 113-97 galip ayrıldı. Lakers'ın all-star forveti LeBron James, 2010-2014 yıllarında formasını giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Heat'e karşı 51 sayı, 8 ribaunt üretti.

    Kariyerinde 12. kez 50 sayı barajını geçen James, 'ı geride bırakarak NBA tarihinde en fazla 50 sayılık performansı bulunan oyuncular listesinde 6. sıraya yerleşti.

    Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope 19, Kyle Kuzma da 15 sayılık katkıda bulundu. Heat'te Wayne Ellington 19, Josh Richardson ve Tyler Johnson 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

    WARRİORS'TA KAN KAYBI SÜRÜYOR
    ile Draymond Green arasındaki tartışma ve sakatlıklardan dolayı zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. 'ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5'ini kaybetti.

    Spurs'ü galibiyete, 24 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge, 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan DeMar DeRozan ve 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok üreten Rudy Gay taşıdı.

    Warriors'ta Durant'in 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Klay Thompson'ın 25 sayılık performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

    Sonuçlar
    Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 87-100

    Miami Heat-Los Angeles Lakers: 97-113

    Orlando Magic-New York Knicks: 131-117

    Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 109-119

    San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-92

    1. 19.11.2018 10:18
    2. Güncelleme: 19.11.2018 10:22
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