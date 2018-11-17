Celtics, Irving ile kazandı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Celtics, Irving ile kazandı

    Celtics, Irving ile kazandı

    , yıldız oyuncusu 'in 43 sayı attığı maçta 'ı 123-116 yendi. Milli basketbolcular ve 'nın forma giydiği takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında 'ı 123-116 mağlup etti.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors'ı ağırlayan Boston Celtics, uzatmaya giden maçta rakibini 123-116 yendi. Konuk ekip, üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

    Celtics'te 43 sayı, 11 asistle "double-double" yapan , galibiyetin mimarlarından olurken, Jayson Tatum 21, Gordon Hayward 15 sayı üretti.

    Kawhi Leonard'ın 31 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Raptors'ta ise Serge Ibaka 21, Pascal Siakam 16 sayı katkı sağladı.

    Furkan ve Ersan galibiyetle ayrıldı

    Milli basketbolcu 'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında 'ı 113-107 mağlup etti.

    Ev sahibi ekipte, Jimmy Butler 28, Joel Embiid 23 sayılık performans sergiledi. Karşılaşmada 10 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

    'nın forma giydiği da sahasında 'u 123-104 yendi.

    Giannis Antetokounmpo'nun 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı mücadelede 8 dakika süre alan Ersan İlyasova, 1 sayı, 1 ribaunt, 1 blokla oynadı.

    Sonuçlar

    Boston Celtics-Toronto Raptors: 123-116

    Indiana Pacers-Miami Heat: 99-91

    Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 113-107

    Washington Wizards-Brooklyn Nets: 104-115

    Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 112-104

    Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 112-96

    New Orleans Pelicans-New York Knicks: 129-124

    Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 123-104

    1. 17.11.2018 11:05
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