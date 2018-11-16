Houston Rockets 107-86 Golden State Warriors – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    107-86 Golden State Warriors

    Houston Rockets 107-86 Golden State Warriors

    NBA'de , sahasında karşılaştığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 107-86'ı skorla yendi.

    NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam edildi. , Toyota Center'da mücadele ettiği Golden State Warriors'ı 107-86 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Houston'da James Harden 27 sayı, 3 asist, James Ennis 19 sayı, 5 ribaund ve Eric Gordon 17 sayı, 3 asistle oynadı. Ligde 4. yenilgisini alan Warriors'ta ise 20 sayı, 5 ribaund ve Kevon Looney 12 sayı, 5 ribaund takımına katkıda bulundu.
    Sezona iyi başlayan ise bu performansını karşısında da gösterdi ve parkeden 138-93 galibiyetle ayrıldı. Denver ligde 10. galibiyetle elde ederken, Atlanta ise 12. yenilgisini aldı. Denver'da Juancho Hernangomez 25 sayıyla, Atlanta'da Jeremy Lin 16 sayı ile oynadı.
    NBA'de normal sezon heyecanı 8 maç ile devam edecek. NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:

    Houston Rockets: 107 - Golden State Warriors: 86
    Denver Nuggets: 138 - Atlanta Hawks: 93
    : 116 - San Antonio Spurs: 111
    1. 16.11.2018 10:07
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