Houston Rockets 107-86 Golden State Warriors
NBA'de Houston Rockets, sahasında karşılaştığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 107-86'ı skorla yendi.
Sezona iyi başlayan Denver Nuggets ise bu performansını Atlanta Hawks karşısında da gösterdi ve parkeden 138-93 galibiyetle ayrıldı. Denver ligde 10. galibiyetle elde ederken, Atlanta ise 12. yenilgisini aldı. Denver'da Juancho Hernangomez 25 sayıyla, Atlanta'da Jeremy Lin 16 sayı ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 maç ile devam edecek. NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:
Houston Rockets: 107 - Golden State Warriors: 86
Denver Nuggets: 138 - Atlanta Hawks: 93
Los Angeles Clippers: 116 - San Antonio Spurs: 111
- 16.11.2018 10:07
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Cengiz yeniden PFDK’da
Toplam 1
Yorum
halo sayın başkan sakin dürüst kişiliğin vardı ama senide kendilerine uydurdular sonunda..sorunu terim ve yardımcılarında araman gerekir..
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Taraftar da destekliyor
Toplam 2
Yorum
oyun parasız kalan yönetimin senaryosudur bu oyun.
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı
Toplam 2
Yorum
Mahir TFF başarılı 4 büyük külüp yönetimi sorumsuz olduklarını bildikleri için iflas ettiler Ali Koç Abdurrahim Ağaoğlu düzeltme çabasında
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