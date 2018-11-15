LeBron rekor kırdı, Lakers kazandı
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    LeBron rekor kırdı, Lakers kazandı

    LeBron rekor kırdı, Lakers kazandı

    'in 44 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla 'de tüm zamanların en skorer beşinci oyuncusu olduğu maçta , 'ı 9 sayı farkla yendi

    Amerikan 'nde () , 'in yeni bir rekora imza attığı maçta 'ı 126-117 mağlup etti.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, 'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 126-117'lik skorla geçerek sezonun 8. galibiyetine imza attı.

    Lakers'ı tek başına taşıyan all-star LeBron James, mücadeleyi 44 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamlandı. James, bu maçta attığı sayılarla NBA'de tüm zamanların en skorerleri listesinde Wilt Chamberlain'i geçerek beşinciliğe yükseldi. JaVale McGee 20, Brandon Ingram 17, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla skora katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

    Bu sezon 4. kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, CJ McCollum 23 sayı, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 14 ribaunt, Al-Farouq Aminu ise 18 sayı üretti.

    - Beal'den üçlük rekoru

    Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında ise , baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 'ı 119-95 mağlup etti.

    Bu sezon 5. kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, yeni bir rekora imza attı. 25 yaşındaki oyuncu, bu mücadeledeki performansıyla kariyerinde 900 üçlük barajını geçen en genç oyuncu unvanını J.R. Smith'ten aldı.

    Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayıyla maçın en skoreri olurken, 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu ise 4 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

    NBA'e 3 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 111-106

    Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-95

    Boston Celtics-Chicago Bulls: 111-82

    Brooklyn Nets-Miami Heat: 107-120

    Toronto Raptors-Detroit Pistons: 104-106

    Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 113-116

    Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-100

    Thunder-New York Knicks: 128-103

    Dallas Mavericks-Utah Jazz: 118-68

    Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 116-96

    Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 126-117

    1. 15.11.2018 10:32
    2. Güncelleme: 15.11.2018 10:37
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