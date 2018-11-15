Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    , Panathinaikos'u ağırlayacak

    Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

    Lacivert-beyazlı erkek basketbol takımı, THY 'nin 7. haftasında yarın sahasında temsilcisiyle karşı karşıya gelecek

    Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 7. haftasında yarın sahasında temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

    Anadolu Efes, bu kulvarda son olarak deplasmanda 'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup etmişti. Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, averajla 7. basamakta yer alıyor.

    Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip konuk ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.

    Avrupa'daki 628. maç

    Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 628. maçına çıkacak.

    Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 627 karşılaşmada 344 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

    2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 380. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 187 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

    1. 15.11.2018 09:43
    2. Güncelleme: 15.11.2018 09:51
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