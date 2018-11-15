Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, kendisine gelen cazip teklifi reddetti.

    15 Kasım 2018 Perşembe, 08:44:57 Güncelleme: 08:46:28
    Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

    Bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol atan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendisine gelen cazip teklifi reddetti. Konuyla ilgili açıklama yıldız oyuncunun menajerinden geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

    Mesut'un menajeri Erkut Söğüt İngiltere merkezli Evening Standard'a yaptığı açıklamada, ''Asya'dan haftalık 1 milyon Pound (?7.1 milyon) kazanacağı bir teklif almıştık. Çılgın bir teklifti ancak kabul etmedi."

    Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

    "Mesut için öncelik para değil. Para tabii ki önemlidir ama insanların futbol yeteneği ile hatırlanması daha saygı değer bir şeydir." dedi.

    Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

    Özil'in, şu an Premier Lig'de sosyal medyada en çok takip edilen isim olduğunu belirten Erkut Söğüt, "10 numaralı forması, kulübün en çok satan forması durumunda. Dünya Kupası'nı da 10 numaralı formayı giyerek kazandı. Dünya çapında tanınan bir oyuncu. Mesut, burası benim evim diyor ve bunlar çok daha önemli şeyler." dedi. (TRT Spor)

    Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

    Arsenal'in 2013 yılında 47 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 30 yaşındaki oyuncu kırmızı beyazlı forma ile şimdiye dek çıktığı 208 maçta 41 gol atıp 72 asist yaptı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN