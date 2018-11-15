Mesut Özil rekor teklifi elinin tersiyle itti!

Özil'in, şu an Premier Lig'de sosyal medyada en çok takip edilen isim olduğunu belirten Erkut Söğüt, "10 numaralı forması, kulübün en çok satan forması durumunda. Dünya Kupası'nı da 10 numaralı formayı giyerek kazandı. Dünya çapında tanınan bir oyuncu. Mesut, burası benim evim diyor ve bunlar çok daha önemli şeyler." dedi. (TRT Spor)