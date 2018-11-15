Anadolu Efes galibiyete odaklandı
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    galibiyete odaklandı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> galibiyete odaklandı

    Başantrenör : " Seyircimizin desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istiyoruz"

    THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek 'in başantrenörü , seyircilerinin desteğiyle galip gelmek istediklerini belirtti.

    Ataman, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, mücadeleyi "klasik bir derbi" olarak tanımladı.

    Haftaya rakipleriyle aynı puanda girdiklerini hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

    "Seyircimizin desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz, çok geniş rotasyona sahip bir takım. Nick Calathes, ve Matt Lojeski gibi çok tecrübeli skorer dış adamlarının yanı sıra pota altında da ve Stephane Lasme gibi sert ve mücadeleci oyuncuları mevcut. İstikrarlı oynuyor ve sert savunma yapıyorlar. Biz de aynı sertlik ile cevap verip, kendi basketbol stratejimizi sahaya koyarak seyircimizin de bize vereceği itici güç ve motivasyonla bu önemli maçı kazanmak istiyoruz."

    Lacivert-beyazlı basketbolculardan Bryant Dunston da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

    "Panathinaikos ile oynadığımız tüm maçlar çok zorlu geçiyor. Büyük bir ile maç boyunca mücadele eden bir karakterleri var. Bizim de aynı şekilde müthiş bir enerjiyi sahaya koymamız ve hücumda devamlı yardımlaşarak takım oyununu sergilememiz gerekiyor. Hücumda işler bizim için iyi giderken savunulması zor bir takımız. Ancak tabii ki savunmamızın da üst seviyede olması gerekiyor. Seyircimizin müthiş desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyoruz."

    1. 15.11.2018 12:02
    2. Güncelleme: 15.11.2018 12:58
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