Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan’da Olympiakos karşısında destansı bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler üst üste üçüncü kez galibiyete ulaştı
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde muhteşem bir galibiyete daha imza attı. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde bitirdi. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü. Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı. Mücadelede 20 sayı ile oynayan Sloukas ve 16 sayı atan Kalinic, performanslarıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.w
Obra: Sloukas büyük bir lider
F.Bahçe koçu Zeljko Obradovic, maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "Çok bir fark yoktu. Onlar son şutu kullanıp kaçırdılar. Galip de gelebilirlerdi. Oyuncularımın performanslarından çok memnunum. Sloukas büyük bir lider gibi oynadı."
- 16.11.2018 01:28
- Güncelleme: 16.11.2018 08:17
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