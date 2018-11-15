Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely baba oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jan Vesely ve eşi Natalija'nın erkek çocuk sahibi oldukları belirtildi. Bebeğe "Liam" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vesely çiftini kutlar, bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.