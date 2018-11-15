Jan Vesely baba oldu – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    baba oldu

    Jan Vesely baba oldu

    'nin Çek basketbolcusu baba oldu.

    'nin Çek basketbolcusu baba oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jan Vesely ve eşi Natalija'nın erkek çocuk sahibi oldukları belirtildi. Bebeğe "Liam" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vesely çiftini kutlar, bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

    1. 15.11.2018
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