Jan Vesely baba oldu
Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely baba oldu.
Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely baba oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jan Vesely ve eşi Natalija'nın erkek çocuk sahibi oldukları belirtildi. Bebeğe "Liam" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vesely çiftini kutlar, bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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