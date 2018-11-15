‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Oğuz Çetin Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesiyle öğrencilerle bir araya geldi.
Oğuz Çetin Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesiyle öğrencilerle bir araya geldi. Çetin, takımın durumuyla ilgili bir soruya "G.Saray gibi değerli rakibimiz oldukça sırtımız yere gelmez. 2-0'dan 2-2'ye getirdik, 3-2 kazanabilecekken üzmek istemedik" dedi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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