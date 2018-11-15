‘G.Saray varken sırtımız sağlam

Oğuz Çetin Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesiyle öğrencilerle bir araya geldi. Çetin, takımın durumuyla ilgili bir soruya "G.Saray gibi değerli rakibimiz oldukça sırtımız yere gelmez. 2-0'dan 2-2'ye getirdik, 3-2 kazanabilecekken üzmek istemedik" dedi.