‘G.Saray varken sırtımız sağlam – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘G.Saray varken sırtımız sağlam

    ‘G.Saray varken sırtımız sağlam

    'nın düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesiyle öğrencilerle bir araya geldi.

    'nın düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesiyle öğrencilerle bir araya geldi. Çetin, takımın durumuyla ilgili bir soruya "G.Saray gibi değerli rakibimiz oldukça sırtımız yere gelmez. 2-0'dan 2-2'ye getirdik, 3-2 kazanabilecekken üzmek istemedik" dedi.

    1. 15.11.2018
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