Ali Koçtan Fenerli provokatörlere sert uyarı! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Ali Koç'tan Fenerli provokatörlere sert uyarı!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası sosyal medyada dolanıma giren Fenerbahçe'nin ünlü marşlarından bir tanesini provokatif sözlerle değiştiren Fenerbahçe taraftarı görünümlü provokatiflere sert bir dille uyardı.

    14 Kasım 2018 Çarşamba, 18:46:43 Güncelleme: 18:55:20
    Ali Koçtan Fenerli provokatörlere sert uyarı!

    Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçına sahadaki oyundan ziyade maç sonrası sosyal medyada dolaşıma giren provokatif bir video damga vurdu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koçtan Fenerli provokatörlere sert uyarı!

    Fenerbahçe forması giyen bir grup provokatörün, sarı lacivertli takımın ünlü; 'Fenerbahçem ne istersen iste benden' marşının sözlerini toplumun sinir uçlarına dokunacak provokatif sözlerle değiştirdiği videoda sosyal medyada çok büyük tepki topladı.

    Ali Koçtan Fenerli provokatörlere sert uyarı!

    Fenerbahçe taraftarı görünümlü provokatörlerin ünlü marşın sözlerini değiştirdiği provokasyon ifadeleri ise şu şekilde;

    "Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste benden
    İstersen ayıralım dinle devlet işlerini
    İstersen asalım bütün hoca mücahitleri
    İstersen kapatalım bütün İmam Hatipleri"

    Ali Koçtan Fenerli provokatörlere sert uyarı!

    Sosyal medyada renk ve takım fark etmeksizin her kesimden vatandaşın tepkisini çeken bu provokatif marş sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, konu ile alakalı bir açıklama yayınladı.

    Ali Koçtan Fenerli provokatörlere sert uyarı!

    "BUNLAR TARAFTAR DEĞİL!"

    Videodaki kişilerin yüzlerinin görülmediğine ve eski tarihli olduğuna vurgu yapan Ali Koç şu ifadeleri kullandı;

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