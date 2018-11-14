Valbuenaya özel ilgi! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Valbuena'ya özel ilgi!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 16:29:41
    Valbuenaya özel ilgi!

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core" çalışmasıyla başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Valbuenaya özel ilgi!

    Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idman pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı

    Valbuenaya özel ilgi!

    Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Valbuenaya özel ilgi!
    Valbuenaya özel ilgi!
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