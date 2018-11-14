Valbuenaya özel ilgi!

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Valbuena'ya özel ilgi!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 16:29:41
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core" çalışmasıyla başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idman pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.