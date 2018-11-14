Eljif Elmasın inanılmaz değişimi! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Eljif Elmas'ın inanılmaz değişimi!

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 15:58:21 Güncelleme: 16:00:44
    Eljif Elmasın inanılmaz değişimi!

    Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamasa da takımın orta sahadaki yüküne çeken Elif Elmas, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı.

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    Eljif Elmasın inanılmaz değişimi!

    Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takıma transfer olan Makedonyalı futbolcuya, Aykut Kocaman tarafından fazla forma şansı bulamamıştı.

    Eljif Elmasın inanılmaz değişimi!

    Bu sezon kendisine verilen fırsatı iyi değerlendiren Elif Elmas'ın büyük değişimi dikkatlerden kaçmadı.

    Eljif Elmasın inanılmaz değişimi!

    KENDİSİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

    Fenerbahçe camiasının gelecek vadeden futbolcu olarak gördüğü 19 yaşındaki Elif Elmas, kendisini geliştirmeye devam ediyor.

    Eljif Elmasın inanılmaz değişimi!

    Geldiği günden bugüne fiziksel olarak büyük değişim yaşayan genç futbolcu, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

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