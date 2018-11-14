Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller... - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Slimani'den olay itiraf: "Kaçırdığım goller..."

    Cezayir Milli Takımı'na giden İslam Slimani, açıklamalarda bulundu

    14 Kasım 2018 Çarşamba, 11:02:03 Güncelleme: 11:02:50
    Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller...

    Şu anda Cezayir Milli Takım kampında bulunan İslam Slimani, Fenerbahçe'deki günleri hakkında bilgiler verdi.

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    Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller...

    "BANA GÜVENİYORLAR"

    Tahmin ettiğinden çok daha büyük bir kulüpte futbol oynadığını söyleyen İslam Slimani, "İstanbul harika bir şehir. Orada mutluyum.

    Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller...

    Beni mutsuz eden şey kaçırdığım goller. Golleri kaçırdıkça strese girdim.

    Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller...

    Ama yine de herkesin bana olan güveni tam" dedi.

    Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller...

    Kazandıkları son maçta tribünlerin desteğinin harika olduğunu da söyleyen Slimani, "Türkiye Ligi'nde oynamak kolay değil.

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