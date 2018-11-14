Slimaniden olay itiraf: Kaçırdığım goller... - Galeri - Fotomaç
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Slimani'den olay itiraf: "Kaçırdığım goller..."
Cezayir Milli Takımı'na giden İslam Slimani, açıklamalarda bulundu
14 Kasım 2018 Çarşamba, 11:02:03
Güncelleme: 11:02:50
Şu anda Cezayir Milli Takım kampında bulunan İslam Slimani, Fenerbahçe'deki günleri hakkında bilgiler verdi.
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"BANA GÜVENİYORLAR"
Tahmin ettiğinden çok daha büyük bir kulüpte futbol oynadığını söyleyen İslam Slimani, "İstanbul harika bir şehir. Orada mutluyum.
Beni mutsuz eden şey kaçırdığım goller. Golleri kaçırdıkça strese girdim.
Ama yine de herkesin bana olan güveni tam" dedi.
Kazandıkları son maçta tribünlerin desteğinin harika olduğunu da söyleyen Slimani, "Türkiye Ligi'nde oynamak kolay değil.