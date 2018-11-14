Comolliden dünyaca ünlü isme teklif! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Comolli'den dünyaca ünlü isme teklif!

    Fenerbahçe yönetiminde Erwin Koeman'la yola devam edilmesi ağırlık kazansa da bazı yöneticiler "Hollanda ekolünden ağzımız yandı" diyerek muhalefet etti.

    14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:22:05
    Comolliden dünyaca ünlü isme teklif!

    Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim adeta ikiye bölünmüş durumda.

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    Comolliden dünyaca ünlü isme teklif!

    Bir taraf, 3 maçtaki performansı nedeniyle Erwin Koeman'la devam etmeye sıcak bakarken diğer taraf, "Hollanda ekolünden ağzımız yandı. Yeni bir hoca bulmalıyız" görüşünü savunuyor.

    Comolliden dünyaca ünlü isme teklif!

    Koeman'la yakalanan sinerji ve hocanın CV'sinin gayet iyi olması nedeniyle devre arasına kadar devam etme formülü hala ilk seçenek gibi görünüyor.

    Comolliden dünyaca ünlü isme teklif!

    FRANSIZ OLUMLU BAKIYOR

    Güneş'in haberine göre, sportif direktör Damien Comolli de boş durmuyor. Fransız futbol adamının vatandaşı Laurent Blanc ile temas kurduğu öğrenildi.

    Comolliden dünyaca ünlü isme teklif!

    PSG'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Blanc'a Başkan Ali Koç'un vizyonu anlatıldı.

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