Comolliden dünyaca ünlü isme teklif! - Galeri - Fotomaç
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Comolli'den dünyaca ünlü isme teklif!
Fenerbahçe yönetiminde Erwin Koeman'la yola devam edilmesi ağırlık kazansa da bazı yöneticiler "Hollanda ekolünden ağzımız yandı" diyerek muhalefet etti.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:22:05
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim adeta ikiye bölünmüş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir taraf, 3 maçtaki performansı nedeniyle Erwin Koeman'la devam etmeye sıcak bakarken diğer taraf, "Hollanda ekolünden ağzımız yandı. Yeni bir hoca bulmalıyız" görüşünü savunuyor.
Koeman'la yakalanan sinerji ve hocanın CV'sinin gayet iyi olması nedeniyle devre arasına kadar devam etme formülü hala ilk seçenek gibi görünüyor.
FRANSIZ OLUMLU BAKIYOR
Güneş'in haberine göre, sportif direktör Damien Comolli de boş durmuyor. Fransız futbol adamının vatandaşı Laurent Blanc ile temas kurduğu öğrenildi.
PSG'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Blanc'a Başkan Ali Koç'un vizyonu anlatıldı.