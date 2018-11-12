İşte il il taraftar rakamları! - Galeri - Fotomaç
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İşte il il taraftar rakamları!
Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var? İşte bu sorunun cevabı sizin için derledik.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 13:42:11
Güncelleme: 14:22:09
2018 yılının taraftar haritası araştırıldı.81 ilde en çok hangi takımın desteklendiğini ortaya çıkaran sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte il il taraftar oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ADANA %35 Galatasaray %23 Fenerbahçe %20 Adana Demirspor
ADIYAMAN %37 Galatasaray %24 Fenerbahçe %13 Beşiktaş
AFYONKARAHİSAR %38 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş
AĞRI %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %20 Beşiktaş