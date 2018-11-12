İşte il il taraftar rakamları! - Galeri - Fotomaç
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HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    İşte il il taraftar rakamları!

    Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var? İşte bu sorunun cevabı sizin için derledik.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 13:42:11 Güncelleme: 14:22:09
    İşte il il taraftar rakamları!

    2018 yılının taraftar haritası araştırıldı.81 ilde en çok hangi takımın desteklendiğini ortaya çıkaran sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte il il taraftar oranları...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte il il taraftar rakamları!

    ADANA %35 Galatasaray %23 Fenerbahçe %20 Adana Demirspor

    İşte il il taraftar rakamları!

    ADIYAMAN %37 Galatasaray %24 Fenerbahçe %13 Beşiktaş

    İşte il il taraftar rakamları!

    AFYONKARAHİSAR %38 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

    İşte il il taraftar rakamları!

    AĞRI %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %20 Beşiktaş

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