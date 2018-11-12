İşte il il taraftar rakamları!

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var? İşte bu sorunun cevabı sizin için derledik.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 13:42:11 Güncelleme: 14:22:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





