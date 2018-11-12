Milan - Juventus maçında ortalık karıştı! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

    İtalya'da Serie A'daki dev mücadelede Juventus, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan'ın misafiriydi. Maçta ise olanlar oldu... Milan-Juventus maçında sahnede yine Cristiano Ronaldo vardı...
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:37:06 Güncelleme: 12:39:46
    Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

    Serie A'da milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, sahasında Juventus'a 2-0 yenilirken Higuain'in sinir krizi geçirdiği anlar maça damga vurdu.

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    Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!
    Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

    Milan'ın Juventus'tan kiraladığı Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, karşılaşmanın 83. dakikasında sarı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamadı.

    Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

    Yaptığı faul sonrası sarı kart gören Higuain, hakem Paolo Mazzoleni ile yaşadığı diyalogun ardından direk kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

    Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

    Birkaç saniye içinde kırmızı kart görerek oyundan atılan Higuain adeta çıldırdı. Olay anında yanına gelen Cristiano Ronaldo ile de tartışan Higuain'i Milanlı futbolcular güçlükle sakinleştirdi.

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