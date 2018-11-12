Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

İtalya'da Serie A'daki dev mücadelede Juventus, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan'ın misafiriydi. Maçta ise olanlar oldu... Milan-Juventus maçında sahnede yine Cristiano Ronaldo vardı...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:37:06 Güncelleme: 12:39:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





