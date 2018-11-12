Milan - Juventus maçında ortalık karıştı!

İtalya'da Serie A'daki dev mücadelede Juventus, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan'ın misafiriydi. Maçta ise olanlar oldu... Milan-Juventus maçında sahnede yine Cristiano Ronaldo vardı...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:37:06
Güncelleme: 12:39:46
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Serie A'da milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, sahasında Juventus'a 2-0 yenilirken Higuain'in sinir krizi geçirdiği anlar maça damga vurdu.
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Milan'ın Juventus'tan kiraladığı Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, karşılaşmanın 83. dakikasında sarı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamadı.
Yaptığı faul sonrası sarı kart gören Higuain, hakem Paolo Mazzoleni ile yaşadığı diyalogun ardından direk kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Birkaç saniye içinde kırmızı kart görerek oyundan atılan Higuain adeta çıldırdı. Olay anında yanına gelen Cristiano Ronaldo ile de tartışan Higuain'i Milanlı futbolcular güçlükle sakinleştirdi.