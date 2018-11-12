İranda kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

500 KADIN TARAFTAR MAÇA GELDİ

Başkent Tahran'daki Azadi (Özgürlük) Stadı'nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli'nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis'in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.