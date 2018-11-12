İranda kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde

İran'da kadınlar 39 yıl sonra futbol maçında tribünde
İran'ın Persepolis takımı, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Karşılaşmada İranlı kadın taraftarların bulunması dikkatleri çekti.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 12:03:29
Güncelleme: 12:06:56
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İran'da devrimin üzerinden geçen 39 yılın ardından ilk kez stadyumda kadınlar maçseyredebildi, kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi.
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500 KADIN TARAFTAR MAÇA GELDİ Başkent Tahran'daki Azadi (Özgürlük) Stadı'nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya'nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli'nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis'in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.
1979 İran Devrimi'nden bu yana kadınlar, erkeklerin olduğu turnuvalara giremiyordu. Ancak Asya Şampiyonası'nda kadınlar erkeklerle birlikte maçı seyredebildi.
ADINLARA ÖZEL KONTENJAN Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken, İranlı ISNA haber ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığını kaydetti. Persepolis, ilk maçta rakibine 2-0 yenilmişti. Önceki günkü maç 0-0 sona erdi ve finali Japonya'nın Kashima Antlers takımı kazandı.
Maç sonucuna rağmen İranlı kadınlar kendileri adına unutulmaz bir gece yaşayarak belki de ömürlerinde ilk kez tribünlerden maç izleme deneyimini yaşadı.