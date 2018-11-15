Darüşşafaka Milano’ya karşı – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Milano’ya karşı

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a> Milano’ya karşı

    'ndeki temsilcilerimizden , bugün 'yu konuk edecek.

    'ndeki temsilcilerimizden , bugün 'yu konuk edecek. Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 4 ile beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Temsilcimiz, 'nde geride kalan 6 haftada yalnızca 1 galibiyet aldı.

    1. 15.11.2018
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