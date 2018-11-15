Darüşşafaka Milano’ya karşı
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka, bugün Olimpia Milano'yu konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka, bugün Olimpia Milano'yu konuk edecek. Volkswagen Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 4 ile beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftada yalnızca 1 galibiyet aldı.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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