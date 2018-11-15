THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka, bugün Olimpia Milano'yu konuk edecek. Volkswagen Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 4 ile beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftada yalnızca 1 galibiyet aldı.