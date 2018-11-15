Efes pusuda
Avrupa? Ligi'nde yarın Panathinaikos'u konuk edecek olan Anadolu Efes, çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupa? Ligi'nde yarın Panathinaikos'u konuk edecek olan Anadolu Efes, çalışmalarını sürdürüyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren lacivertbeyazlılar, bu önemli maça tam kadro hazırlanıyor.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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