Efes pusuda – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Efes pusuda

    Efes pusuda

    Avrupa? Ligi'nde yarın Panathinaikos'u konuk edecek olan , çalışmalarını sürdürüyor.

    Avrupa? Ligi'nde yarın Panathinaikos'u konuk edecek olan , çalışmalarını sürdürüyor. Başantrenör yönetiminde idmanlarını gerçekleştiren lacivertbeyazlılar, bu önemli maça tam kadro hazırlanıyor.

    1. 15.11.2018
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