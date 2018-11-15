Bekle bizi 2019!

A Milli Kadın Takımı'nın yıldız isimleri, EuroBasket 2019 Elemeleri'nde oynanacak Polonya ve Belarus maçları öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Elemelere güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Tuğçe Canıtez, "Güzel de bitireceğiz. Önümüzdeki iki maç bizim için çok önemli. Hedefimiz iki maçı da kazanarak gruptan birinci olarak çıkmak" dedi. Savunmayla öne çıkan takımlardan olduklarını kaydeden Olcay Turgut, "İyi bir başlangıç yaptık. İnşallah böyle devam ederiz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağız" diye konuştu.





İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Melis Gülcan da, "İki rakibimiz de birbirinden çok farklı ve her takım kendisine göre iyi. Takımları yaptıklarına göre antrenmanlarda kendimizi en iyi şekilde hazırlayarak maça çıkıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. İki maçı da kazanıp, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Asena Yalçın ise şunları söyledi: "Çok sıkı bir şekilde Polonya ve Belarus maçlarına hazırlanıyoruz. Grupta namağlubuz. Kalan iki maçı da kazanıp, Avrupa Şampiyonası'na namağlup gitmek istiyoruz."



İLK RAKİP POLONYA

Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 5. maçında Polonya'yı konuk olacak. Kadın Basketbol Milli Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü Polonya'da oynanacak maçın ardından Kayseri'ye hareket edecek. Milliler, 21 Kasım'da Belarus'u ağırlayacak.