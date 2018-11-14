Denizli Basket Gemlik maçı hazırlıklarına başladı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 16 Kasım Cuma günü saat 18.00’de oynayacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarına devam ediyor
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 16 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynayacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarına devam ediyor. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, "Hedefimiz, evimizde kazanarak 4'te 4 yapmak" dedi.
Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Aydın temsilcisi Efe Spor'u deplasmanda yenerek 3'te 3 yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 4. Haftasında evinde oynayacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 16 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde çalışmalara devam eden Denizli Basket'te hedef 4'te 4 yapmak.
Gemlik Basketbol maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini dile getiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Geçen hafta Efe Spor gibi zor bir deplasmandan galip ayrıldık. Cuma günü oynayacağımız Gemlik Bakstebol maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımın moral ve motivasyonu yüksek. Eksik ya da sakat oyuncumuz bulunmuyor. Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz" dedi.
- 14.11.2018 14:23
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
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omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Toplam 4
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Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Toplam 2
Yorum
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