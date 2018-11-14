Denizli Basket Gemlik maçı hazırlıklarına başladı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Basket Gemlik maçı hazırlıklarına başladı

    Denizli Basket Gemlik maçı hazırlıklarına başladı

    , Cuma günü saat 18.00’de oynayacağı Gemlik maçının hazırlıklarına devam ediyor

    , Cuma günü saat 18.00'de oynayacağı Gemlik maçının hazırlıklarına devam ediyor. , "Hedefimiz, evimizde kazanarak 4'te 4 yapmak" dedi.

    Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden ve geçtiğimiz hafta temsilcisi 'u deplasmanda yenerek 3'te 3 yapan Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin 4. Haftasında evinde oynayacağı Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 16 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde çalışmalara devam eden Denizli Basket'te hedef 4'te 4 yapmak.
    Gemlik Basketbol maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini dile getiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Geçen hafta Efe Spor gibi zor bir deplasmandan galip ayrıldık. Cuma günü oynayacağımız Gemlik Bakstebol maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımın moral ve motivasyonu yüksek. Eksik ya da sakat oyuncumuz bulunmuyor. Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz" dedi.

    1. 14.11.2018 14:23
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