12 sayı geriden gelip 12 sayı fark attılar
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    12 sayı geriden gelip 12 sayı fark attılar

    12 sayı geriden gelip 12 sayı fark attılar

    U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Kümede mücadele eden , ligde oynadığı yedinci maçını da kazanarak namağlup unvanını sürdürdü

    Spor Salonu'nda, Basketbol Takımı ile karşılaşan yeşil-beyazlılar güçlü rakibi karşısında 12 sayıya geriye düşmesine rağmen maçı 12 sayı önde kapatarak 83-71 gibi farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı.

    SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDILAR
    Birinci periyotta rakibinin üç sayı çizgisinde bulduğu sayılara pota altında bulduğu sayılar ile cevap veren yeşil-beyazlılar, ilk çeyreği önde kapattı. İkinci çeyrekte baskısını artıran Hacettepe Üniversitesi farkı 12 sayıya çıkarmasına rağmen başarılı hücumlar ile bu periyodu 35-38 geride kapatarak farkı 3 sayıya kadar indirdi. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan yeşil-beyazlılar periyot içerisinde öne geçmeyi başardı. Son periyotta ise etkisini iyice arttıran Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkartarak 12 sayı geriden geldiği maçı 12 sayı önde bitirdi.

    MOTİVASYONLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
    Her hafta başarı serisine bir yenisini eklediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Alınan başarılı sonuçlar gençlerimizin motivasyonunu her geçen gün daha da artırıyor. Bu da sonuçlara yansıyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

    1. 14.11.2018 10:56
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