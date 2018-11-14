12 sayı geriden gelip 12 sayı fark attılar
Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, ligde oynadığı yedinci maçını da kazanarak namağlup unvanını sürdürdü
MEB Spor Salonu'nda, Hacettepe Üniversitesi Basketbol Takımı ile karşılaşan yeşil-beyazlılar güçlü rakibi karşısında 12 sayıya geriye düşmesine rağmen maçı 12 sayı önde kapatarak 83-71 gibi farklı bir skorla sahadan galip ayrıldı.
SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDILAR
Birinci periyotta rakibinin üç sayı çizgisinde bulduğu sayılara pota altında bulduğu sayılar ile cevap veren yeşil-beyazlılar, ilk çeyreği önde kapattı. İkinci çeyrekte baskısını artıran Hacettepe Üniversitesi farkı 12 sayıya çıkarmasına rağmen Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı başarılı hücumlar ile bu periyodu 35-38 geride kapatarak farkı 3 sayıya kadar indirdi. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan yeşil-beyazlılar periyot içerisinde öne geçmeyi başardı. Son periyotta ise etkisini iyice arttıran Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı farkı çift hanelere çıkartarak 12 sayı geriden geldiği maçı 12 sayı önde bitirdi.
MOTİVASYONLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Her hafta başarı serisine bir yenisini eklediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Alınan başarılı sonuçlar gençlerimizin motivasyonunu her geçen gün daha da artırıyor. Bu da sonuçlara yansıyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
- 14.11.2018 10:56
-
Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
-
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
-
Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
12 sayı geriden gelip 12 sayı fark attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.