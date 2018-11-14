Perilerin gözü zirvede – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Perilerin gözü zirvede

    Perilerin gözü zirvede

    Millilerin başantrenörü , “EuroBasket’e namağlup gideceğiz” dedi

    A Milli Takımı, EuroBasket 2019 yolunda çıkacağı zorlu maçlar öncesi medya günü yaptı. Ay-yıldızlılar tam kadro hazır bulunurken, başantrenör iddialı konuştu. Avrupa Şampiyonası'na namağlup olarak gitmek istediklerini belirten Memnun, "Amacımız grubu zirvede tamamlamak. Şampiyonaya gitmek için şansımız yüksek. 'nda hayal kırıklığı yaşadık. Bu kez her şey güzel olacak" diye konuştu.

    1. 14.11.2018
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