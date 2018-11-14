Perilerin gözü zirvede
Millilerin başantrenörü Ekrem Memnun, “EuroBasket’e namağlup gideceğiz” dedi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2019 yolunda çıkacağı zorlu maçlar öncesi medya günü yaptı. Ay-yıldızlılar tam kadro hazır bulunurken, başantrenör Ekrem Memnun iddialı konuştu. Avrupa Şampiyonası'na namağlup olarak gitmek istediklerini belirten Memnun, "Amacımız grubu zirvede tamamlamak. Şampiyonaya gitmek için şansımız yüksek. Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadık. Bu kez her şey güzel olacak" diye konuştu.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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