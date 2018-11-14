Perilerin gözü zirvede

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2019 yolunda çıkacağı zorlu maçlar öncesi medya günü yaptı. Ay-yıldızlılar tam kadro hazır bulunurken, başantrenör Ekrem Memnun iddialı konuştu. Avrupa Şampiyonası'na namağlup olarak gitmek istediklerini belirten Memnun, "Amacımız grubu zirvede tamamlamak. Şampiyonaya gitmek için şansımız yüksek. Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadık. Bu kez her şey güzel olacak" diye konuştu.