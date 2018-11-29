Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki! - Galeri - Fotomaç
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Kendall Jenner'a NBA taraftarından ilginç tepki!
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın NBA maçlarına gitmesi olay oldu.
29 Kasım 2018 Perşembe, 14:17:31
Güncelleme: 14:19:46
ABD'li model Kendall Jenner, sevgilisinin forma giydiği NBA takımı Philadelphia 76ers'a uğursuzluk getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'de yer alan haberde süper minileriyle tribüne kurulan güzel modelin oyuncuların dikkatini dağıttığını düşünen taraftarlar da "Kendall maçlara gelmesin" diye imza kampanyası başlattı.