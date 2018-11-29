Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki! - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Kendall Jenner'a NBA taraftarından ilginç tepki!

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın NBA maçlarına gitmesi olay oldu.
29 Kasım 2018 Perşembe, 14:17:31 Güncelleme: 14:19:46
Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki!

ABD'li model Kendall Jenner, sevgilisinin forma giydiği NBA takımı Philadelphia 76ers'a uğursuzluk getirdi.

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Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki!

Takvim'de yer alan haberde süper minileriyle tribüne kurulan güzel modelin oyuncuların dikkatini dağıttığını düşünen taraftarlar da "Kendall maçlara gelmesin" diye imza kampanyası başlattı.

Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki!
Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki!
Kendall Jennera NBA taraftarından ilginç tepki!
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