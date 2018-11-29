12 Dev Adam İspanyayı devirdi - Galeri - Fotomaç
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12 Dev Adam İspanya'yı devirdi
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya'yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 21:15:11
Güncelleme: 21:15:30
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda 2. sırada yer alan Türkiye, evinde grup lideri İspanya'yı ağırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıran kırana geçen ilk periyot sonunda iki takımda 15 sayı attı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türkiye, ilk yarıyı 36-34 önde bitirdi.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan milliler farkı 8 sayıya çıkartarak son periyoda 56-48 önde girdi.
Ay-yıldızlılar, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 71-67 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.
Bu sonuçla milliler grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'de Semih Erden 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, İspanya'da 18 sayı bulan Dario Brizuela maçın en skorer ismi oldu.