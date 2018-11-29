12 Dev Adam İspanyayı devirdi - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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12 Dev Adam İspanya'yı devirdi

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya'yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 21:15:11 Güncelleme: 21:15:30
12 Dev Adam İspanyayı devirdi

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda 2. sırada yer alan Türkiye, evinde grup lideri İspanya'yı ağırladı.

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12 Dev Adam İspanyayı devirdi

Kıran kırana geçen ilk periyot sonunda iki takımda 15 sayı attı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türkiye, ilk yarıyı 36-34 önde bitirdi.

12 Dev Adam İspanyayı devirdi

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan milliler farkı 8 sayıya çıkartarak son periyoda 56-48 önde girdi.

12 Dev Adam İspanyayı devirdi

Ay-yıldızlılar, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 71-67 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

12 Dev Adam İspanyayı devirdi

Bu sonuçla milliler grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'de Semih Erden 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, İspanya'da 18 sayı bulan Dario Brizuela maçın en skorer ismi oldu.

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