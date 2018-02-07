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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cavaliers'ta düşüş sürüyor

    Cavaliers'ta düşüş sürüyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'in 116-98 yendiği , son 15 maçında 10. yenilgisini aldı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. , bu sezon eski görüntüsünden uzak olan son 3 yılın Doğu Konferansı şampiyonu 'ı 116-98 mağlup etti.

    Ev sahibi Magic'te Jonathon Simmons, 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Evan Fournier 19 sayı, 6 ribaunt, Bismack Biyombo 11 sayı, 8 ribaunt ve Elfrid Payton 10 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Tristan Thompson, J.R. Smith ve Jeff Gren de 12'şer sayı kaydetti.

    THUNDER, WARRİORS DEPLASMANINDA GALİP
    , son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 125-105 yendi. Thunder böylece bu sezon Warriors ile oynadığı 2. maçı da kazandı.

    Thunder'ı galibiyete, 38 sayı, 5 ribaunt, 6 top çalmayla oynayan ve 34 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten taşıdı. Steven Adams da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Warriors cephesinde 33 sayı, 6 ribaunt ve 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

    DOĞU'NUN ZİRVESİNDEKİLERİN MAÇI RAPTORS'IN
    Doğu Konferansı lideri ile takipçisi arasındaki mücadeleden, 111-91'lik skorla ev sahibi Raptors galip ayrıldı. Raptors'ta Kyle Lowry 23 sayı, 8 ribaunt, C.J. Miles 20 sayı ve DeMar DeRozan 15 sayı, 6 asistle oynadı.

    Celtics'te Terry Rozier 18 sayı, 5 ribaunt, ise 17 sayı üretti. Milli basketbolcu , takımı 'ın 'i 108-82 yendiği karşılaşmayı, 8 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla tamamladı.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    -: 116-98

    -: 108-82

    Brooklyn Nets-Houston Rockets: 113-123

    Knicks-Milwaukee Bucks: 89-103

    -: 111-91

    Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 115-102

    Golden State Warriors-: 105-125

    Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 112-93

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:06
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