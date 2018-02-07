Porzingis'in sakatlığı ciddi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, all-star forveti Kristaps Porzingis'in sol diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana geldiğini açıkladı.
Knicks'ten yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks'ı konuk ettikleri maçın 2. çeyreğinde sol dizinden sakatlanan Porzingis'in, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
22 yaşındaki Letonyalı basketbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. ABD basını, bu tip diz sakatlıklarının iyileşme sürecinin bir yılı bulduğunu hatırlattı.
Bu sezon 22,9 sayı, 6,7 ribaunt ve 2,4 blok ortalamaları yakalayan Porzingis, kariyerinde ilk kez kadrosuna girdiği NBA All-Star maçında oynayamayacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
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blackeagle7803 yazık taraftarında ayakkabısı yok. çarşı grubu olarak aramızda para toplayıp taraftarlarına ayakkabı alalım.
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Bordo mavi aşk
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Ahmet Öztürk Ben de bir Trabzonsporlu olarak kardeşimi yürekten kutluyorum.
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Gomis'e Elmander uyarısı!
Toplam 2
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ua5454 eren kazması dünya turu atsın gomis yerinde dursun. yine gomis
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