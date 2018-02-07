CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Porzingis'in sakatlığı ciddi

    Porzingis'in sakatlığı ciddi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , all-star forveti Kristaps Porzingis'in sol diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana geldiğini açıkladı.

    Knicks'ten yapılan açıklamaya göre, 'ı konuk ettikleri maçın 2. çeyreğinde sol dizinden sakatlanan Porzingis'in, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

    22 yaşındaki Letonyalı basketbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. ABD basını, bu tip diz sakatlıklarının iyileşme sürecinin bir yılı bulduğunu hatırlattı.

    Bu sezon 22,9 sayı, 6,7 ribaunt ve 2,4 blok ortalamaları yakalayan Porzingis, kariyerinde ilk kez kadrosuna girdiği NBA All-Star maçında oynayamayacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porzingis'in sakatlığı ciddi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN