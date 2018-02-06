Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 133-109 yenen Utah Jazz, üst üste 6. karşılaşmasını kazandı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Utah Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği New Orleans Pelicans deplasmanından 133-109 galip ayrıldı. Jazz'da Rodney Hood, 30 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ricky Rubio 20 sayı, 11 asist, Rudy Gobert de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.
Pelicans'ta Jrue Holiday'in 28 sayı, 5 ribaunt, Rajon Rondo'nun 18 sayı, 8 asist ve Anthony Davis'in 15 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
WİZARDS, WALL OLMADAN DA KAZANIYOR
Konuk olduğu Indiana Pacers'ı 111-102 mağlup eden Washington Wizards, art arda 5. galibiyetini elde etti. Wizards böylece dizinden ameliyat edilen all-star oyun kurucusu John Wall'dan yoksun çıktığı 5. maçı da kazandı.
8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta Bradley Beal 21 sayı, Kelly Oubre ise 15 sayı, 7 ribauntla bir adım öne çıktı. Markieff Morris de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Pacers'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, Joe Young 17 sayı ve Lance Stephenson 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 111-91
Indiana Pacers-Washington Wizards: 102-111
Miami Heat-Orlando Magic: 109-111
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 109-133
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 121-104
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 104-98
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-101
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:50
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Bu son şans
Toplam 9
Yorum
celasun Uefa kriterleri var. Transfer yapılamaz. Fenerbahçe bu yıl takım olmaya ve sistem oluşturmak için çalışıyor. Biraz sabırlı olmalıyız.
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 1
Yorum
kartal dönsün ama bjk ya değil,g.antepe dönsün ve yedekte beklesin.
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 7
Yorum
kadıköy bogası fener terimli cimbomu kadıköyde evire çevire yensinde kim şampiyon olursa olsun çünkü ben bundan zevk alıyorum şampiyonluktan değil
Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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