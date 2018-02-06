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    06 Şubat 2018, Salı
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    Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet

    Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ı 133-109 yenen , üst üste 6. karşılaşmasını kazandı.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. , 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği deplasmanından 133-109 galip ayrıldı. Jazz'da Rodney Hood, 30 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ricky Rubio 20 sayı, 11 asist, Rudy Gobert de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

    Pelicans'ta Jrue Holiday'in 28 sayı, 5 ribaunt, Rajon Rondo'nun 18 sayı, 8 asist ve Anthony Davis'in 15 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    WİZARDS, WALL OLMADAN DA KAZANIYOR
    Konuk olduğu 'ı 111-102 mağlup eden , art arda 5. galibiyetini elde etti. Wizards böylece dizinden ameliyat edilen all-star oyun kurucusu John Wall'dan yoksun çıktığı 5. maçı da kazandı.

    8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta Bradley Beal 21 sayı, Kelly Oubre ise 15 sayı, 7 ribauntla bir adım öne çıktı. Markieff Morris de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Pacers'ta 'in 29 sayı, Joe Young 17 sayı ve 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 111-91

    Indiana Pacers-Washington Wizards: 102-111

    Miami Heat-Orlando Magic: 109-111

    New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 109-133

    Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 121-104

    Sacramento Kings-Chicago Bulls: 104-98

    Clippers-Dallas Mavericks: 104-101

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:50
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