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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Boston son anda

    Boston son anda
    NBA'da , 'ı Al Horford'un son saniye basketiyle 97-96 yendi. Blazers'ta, Damian Lillard'ın 21 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı ile CJ McCollum'un 22 ve Maurice Harkless'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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