Celtics son saniyede kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 97-96 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı'nın orta sıralarında yer alan Portland Trail Blazers mücadelesini, Al Horford'un son saniye basketiyle 97-96 Celtics kazandı. Ev sahibi Celtics'te 22 sayı, 10 asist, 5 ribauntla oynayan ve takımı 96-95 gerideyken son saniye basketiyle galibiyetin mimarı olan Al Horford, 17 sayı üreten Jason Tatum ve maçı 16 sayıyla tamamlayan Jaylen Brown öne çıktı.
Blazers'ta, Damian Lillard'ın 21 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı ile CJ McCollum'un 22 ve Maurice Harkless'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 97-96
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-109
New York Knicks-Atlanta Hawks: 96-99
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 101-86
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 104-108
Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 110-115
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:40
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Komik duruma düşer
Toplam 3
Yorum
aydın bu sene ji transferlerden culyano hariç hepsinde sınıfta kaldı yabancılar santraforlar 2 liğ toğuları
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 7
Yorum
Ayhan Lens .gonul.atiba .tosic. Ohuzhan.negorado.besiktas oyuncusu dehil bunlar yaslandilar duygusalla yer yok
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Topal çıkmazı
Toplam 9
Yorum
aydın gençlerbirliği maçındaki orta saha oyuncularının hepsinde daha yeteneklidir
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