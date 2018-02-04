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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Rockets, Cavaliers'a fark attı

    Rockets, Cavaliers'a fark attı

    Amerikan 'nde (NBA) , 'ı 120-88 yendi.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Şampiyonluğun favorileri arasındaki ile 'ın mücadelesini, 120-88'lik skorla Rockets kazandı.

    Misafir Rockets'ı galibiyete, 22 sayı, 11 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Ryan Anderson ve maçı 16 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamlayan James Harden taşıdı.

    Cavaliers'ta LeBron James 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, J.R. Smith ve Isaiah Thomas 12'şer sayı kaydetti. ise 4 sayı ve 3 ribaunt üretti.

    Drummond'dan etkileyici performans
    'ın all-star pivotu Andre Drummond, takımının 'i 111-107 yendiği karşılaşmada, 23 sayı, 20 ribaunt, 4 top çalma ve 4 blokla oynadı.

    Ev sahibi Pistons'ta 25 sayı, 7 asistle mücadele eden Ish Smith ve 16 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Blake Griffin, galibiyette önemli rol aldı.

    Heat'te Goran Dragic'in 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Josh Richardson ve Kelly Olynyk 19'ar, James Johnson da 18 sayı attı.

    Nuggets, şampiyonu yendi
    , ağırladığı son şampiyon Golden 'ı 115-108 mağlup etti.

    Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 19 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Gary Harris 16 sayı, 6 ribaunt ve Trey Lyles 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

    Warriors'ta 'in 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve 'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Clippers-Chicago Bulls: 113-103

    Detroit Pistons-Miami Heat: 111-107

    Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 100-92

    Orlando Magic-Washington Wizards: 98-115

    Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 88-120

    Denver Nuggets-Golden State Warriors: 115-108

    Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 118-107

    San Antonio Spurs-Utah Jazz: 111-120

    Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 99-106

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:32
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