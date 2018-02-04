Rockets, Cavaliers'a fark attı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Şampiyonluğun favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets'ın mücadelesini, 120-88'lik skorla Rockets kazandı.

Misafir Rockets'ı galibiyete, 22 sayı, 11 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Ryan Anderson ve maçı 16 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamlayan James Harden taşıdı.

Cavaliers'ta LeBron James 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, J.R. Smith ve Isaiah Thomas 12'şer sayı kaydetti. Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribaunt üretti.



Drummond'dan etkileyici performans

Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, takımının Miami Heat'i 111-107 yendiği karşılaşmada, 23 sayı, 20 ribaunt, 4 top çalma ve 4 blokla oynadı.

Ev sahibi Pistons'ta 25 sayı, 7 asistle mücadele eden Ish Smith ve 16 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Blake Griffin, galibiyette önemli rol aldı.

Heat'te Goran Dragic'in 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Josh Richardson ve Kelly Olynyk 19'ar, James Johnson da 18 sayı attı.



Nuggets, şampiyonu yendi

Denver Nuggets, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 115-108 mağlup etti.

Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 19 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Gary Harris 16 sayı, 6 ribaunt ve Trey Lyles 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

Warriors'ta Kevin Durant'in 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Stephen Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 113-103

Detroit Pistons-Miami Heat: 111-107

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 100-92

Orlando Magic-Washington Wizards: 98-115

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 88-120

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 115-108

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 118-107

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 111-120

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 99-106