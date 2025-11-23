CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü. Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.

Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 378

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 291

5. Charles Leclerc (Monako): 222

TAKIMLAR

1. McLaren: 786

2. Mercedes: 423

3. Red Bull Racing: 391

4. Ferrari: 371

5. Williams: 117

D&R REKLAM
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer
DİĞER
Galatasaray'da sakatlık kabusu! Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde...
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Verstappen Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Verstappen 11:21
Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:21
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer 11:12
Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 11:11
Saran'dan limit planı! Transfer... Saran'dan limit planı! Transfer... 11:10
Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? 10:45
Daha Eski
Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı 10:44
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:19
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 10:17
Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... 10:03
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28