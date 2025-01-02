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Haberler Motor Sporları Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 11:25
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Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 6. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 47. kez düzenlenen ralli, Bişa'daki ön etapla başlayacak ve 17 Ocak'ta Shubaytah'taki 12. etapla sona erecek.

TOPLAM MESAFE

Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 7 bin 805 kilometreye ulaşan 2025 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında 5 bin 209 kilometre yol katederek şampiyonluk için mücadele edecek.

Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgelerden geçecek.

İKİ GÜNLÜK MARATON ETAP DÜZENLENECEK

Rallide geçen sene olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak.

Sürücülerin, iki gün sürecek ikinci etapta geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşması gerekecek.

Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi sabah tekrar yola koyularak 965 kilometrelik etabın kalan kısmını tamamlayacak.

REKOR PETERHANSEL'DE

Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot ünvanını elinde bulunduruyor.

Otomobilde 8 kez kazanan Peterhansel, motosiklette de 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet kategorisinde ABD'li Ricky Brabec kazandı. Organizasyonda Sainz dördüncü, Brabec ise ikinci kez şampiyon oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.

Otomobilde Sainz'ın yanı sıra Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklette ise Brabec'in dışında Arjantinli Kevin Benavides gibi eski şampiyonlar da rallide yer alacak.

33 SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 33 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.

Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

ETAPLAR

2025 Dakar Rallisi'nde 12 etap şu şekilde:

EtapTarihBaşlangıçBitişMesafe (km)
Ön etap3 OcakBişaBişa29
14 OcakBişaBişa412
25-6 OcakBişaBişa965
37 OcakBişaAl Henakiyah496
48 OcakAl HenakiyahAlula415
59 OcakAlulaHail428
Dinlenme10 Ocak---
611 OcakHailAl Duwadimi606
712 OcakAl DuwadimiAl Duwadimi481
813 OcakAl DuwadimiRiyad487
914 OcakRiyadHaradh357
1015 OcakHaradhShubaytah119
1116 OcakShubaytahShubaytah280
1217 OcakShubaytahShubaytah134

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