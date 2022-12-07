Haberler Motor Sporları F1 2023 sprint yarışlarının yapılacağı pistleri resmen açıkladı!

F1 2023 sprint yarışlarının yapılacağı pistleri resmen açıkladı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı düzenlenecek. Buna göre, önümüzdeki sezon Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya'da sprint yarışları yapılacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 16:21 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 16:21
F1 2023 sprint yarışlarının yapılacağı pistleri resmen açıkladı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.

Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.

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