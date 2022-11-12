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Toprak Razgatlıoğlu kazandı Can Öncü üçüncü oldu!

Son dakika spor haberleri... 2022 WSBK’in 11’inci durağı Endonezya’da piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı kazanırken 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:35
Toprak Razgatlıoğlu kazandı Can Öncü üçüncü oldu!

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ilk yarışını kazandı, Can Öncü ise üçüncü oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. durağı olan Endonezya'da Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde ilk yarışa pole pozisyonundan başladı.

Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve bu sezonki 12'nci yarış galibiyetini elde etti. Endonezya'daki hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 08.30'da koşulacak. Yarışta ikinciliği Alvara Bautista, üçüncülüğü ise Jonathan Rea elde etti.

CAN ÖNCÜ ÜÇÜNCÜ OLDU

Milli sporcu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11'inci durağı Endonezya'da yarışa ikinci sıradan başladı. Öncü, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti ve bu sezonki altıncı podyumunu elde etti. Endonezya'daki hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de başlayacak.

Yarışı Niki Tuuli kazanırken, Federico Caricasulo ikinci oldu. Puanını 232'ye yükselten Can Öncü, genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu.

Öte yandan yarışı dördüncü sırada bitiren Dominique Aegerter, sezonun bitimine üç yarış kala üst üste ikinci kez Supersport'ta dünya şampiyonluğunu ilan etti.


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