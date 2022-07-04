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F1 Halo haberi: Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar?

Formula 1 araçlarında 2018 yılında alınan bir kararla araçlara eklenen ve yaklaşık 4 yıldır kullanılan Halo nedir? F1 Halo ne işe yarar?

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:51
F1 Halo haberi: Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar?

Formula 1 Britanya Grand Prix'si nefes kesen bir rekabete sahne olurken, yarışı Ferrari pilotu Carlos Sainz kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. Red Bull'da Sergio Perez ikinci olurken Mercedes'ten Lewis Hamilton yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sezonun 10. yarışının ilk turunda Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı.

Russell, Albon ve Zhou'nun araçları, kaza sonrasında yarış dışı kaldı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ, TRİBÜNLERE ÇARPTI!

Yaşanan kazada Alfa Romeo'nun pilotu Guanyu Zhou'nun aracı, ters dönerken kum havuzuna sürüklenerek bariyerleri aştı ve tribünlere çarptı.

23 yaşındaki pilota ilk müdahale pistte yapıldı. Sonrasında tedbir amaçlı sağlık merkezine götürülen Zhou'nun taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kazanın ardından Formula 1 araçlarında kullanılan "Halo" bir kez daha gündeme geldi.

F1 HALO NEDİR? HALO NE İŞE YARAR?

Pilotların araç içerisinde yer aldıkları bölümün önüne eklenen bu sistem, üç noktadan araca bağlanıyor. Eklenen bu sistemle birlikte pilotların yaşayabileceği kazalardan en az hasarla ayrılmaları amaçlanıyor. Araçların aerodinamiği için Halo'yu takımların yerleştirmesine izin veriliyor. Ancak Halo'nun takımlar tarafından üretilmesine izin verilmiyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2017'de aldığı kararla 2018 sezonundan itibaren Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula Regional, Formula E ve Formula 4 araçlarına Halo'nun ekleneceğini ve bu sisteminin kullanımının zorunlu olacağını açıkladı.

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