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Son dakika spor haberleri: Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'de sıradaki yarışı Suudi Arabistan'da olacak!

Son dakika spor haberleri... Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın da yer aldığı Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı, Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Charouz takımının sürücüsü Cem, yarışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cidde şampiyonanın en uzun ve hızlı yapılı sokak pistlerinden biri. Cidde'de en iyi sonucu almaya konsantreyim. Sokak pistindeki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 14:09
Son dakika spor haberleri: Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'de sıradaki yarışı Suudi Arabistan'da olacak!

Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın da mücadele ettiği Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı, 25-27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Şampiyonanın 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6.1 kilometrelik pistte yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 18.30'da, 20 turluk sprint yarışı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 15.30'da, 28 turluk ana yarış ise 27 Mart Pazar günü TSİ 16.35'te başlayacak.

Charouz takımının sürücüsü Cem, yarışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cidde şampiyonanın en uzun ve hızlı yapılı sokak pistlerinden biri. Bu yapısıyla özel bir pist. Bahreyn'de şampiyonaya çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu ivmeyi ilerletmek ve geliştirmek için Cidde'de en iyi sonucu almaya konsantreyim. Sokak pistindeki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.


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