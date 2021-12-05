Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan GP canlı izle!

Yarışseverlerin nefes tuttuğu heyecan dolu Formula 1 yarışı bugün düzenleniyor. Sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek. Şampiyon olacak ismin belirleneceği yarış öncesi son duruma bakıldığında, lider Verstappen ile Hamilton arasında yalnızca 8 puanlık fark bulunuyor. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, F1 yarışı saat kaçta? İşte Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar...
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20:30'ta başlayacak..