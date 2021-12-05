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Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan GP canlı izle!

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'si için geri sayıma geçildi. Tüm dünya bugünkü kritik yarışı bekliyor. Sezonun son yarışlarından Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık'ta, Abu Dhabi Grand Prix'si ise 12 Aralık'ta gerçekleşecek. Sporseverler dev heyecan öncesi, "Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, F1 yarışı saat kaçta?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 19:48
Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan GP canlı izle!

Yarışseverlerin nefes tuttuğu heyecan dolu Formula 1 yarışı bugün düzenleniyor. Sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek. Şampiyon olacak ismin belirleneceği yarış öncesi son duruma bakıldığında, lider Verstappen ile Hamilton arasında yalnızca 8 puanlık fark bulunuyor. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, F1 yarışı saat kaçta? İşte Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar...

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20:30'ta başlayacak..

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Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, F1 yarışı saat kaçta? Formula 1 Suudi Arabistan GP canlı yayın izle!
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