Formula 1'de istanbul şaşkınlığı! 10 yıllık sözleşme...

Türkiye'nin 2005'te başlayan, sonrasında ara ara kesintilere uğrayarak devam eden Formula 1 heyecanı önceki gece İstanbul'da yaşandı. Bu öyle bir heyecandı ki, ne olumsuz hava dinledi ne pandemi şartları ne de trafik. Yoğun bir günü geride bırakan İstanbul'daki dev organizasyona ilgi çok büyüktü. Yağmurlu havaya rağmen tribünlerin dolması, pistin ıslak ve sonra kuruya dönmesi ve virajlar pilotlara heyecan dolu bir yarış yaşattı. Arada problemler yaşansa da 20 pilotun da finişi görmesi pozitif bir gelişmeydi.

10 YILLIK PLAN

İstanbul'da dokuzuncu defa gerçekleşen organizasyonu TV'den milyarlar ve canlı olarak da binlerce yarışsever izledi. Hele hele pilotlar klasmanında liderin değiştiği ve heyecanın yükseldiği Formula 1 yarışı sonrası yetkililer, İstanbul ile ilgili çok olumlu geri dönüşler gördü. Üç günde Intercity İstanbul Park'a 190 bin kişi geldi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışlara gösterilen ilgiyi şaşkınlıkla karşılayan Formula 1 yönetimi ile 10 yıllık kontrat için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.