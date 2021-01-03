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2021 'nde heyecan başladı

Dünyanın en zorlu rallisi olarak tanımlanan ve bu yıl 43.'sü düzenlenen , 'ın ev sahipliğinde başladı. İlk etabı, otomobil kategorisinde , motosiklet sınıfında Avustralyalı Price birinci bitirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 17:17
2021 Dakar Rallisi'nde heyecan başladı

2021 'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde İspanyol , motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin ilk etabı, ile kentleri arasındaki 277 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 5 dakika 56 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini JCW takımından 2010, 2018 ve 2020'nin şampiyonu İspanyol Carlos Sainz elde etti

2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 ve 2017'nin şampiyonu Fransız , Sainz'in 25 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 3 dakika 18 saniye gerisindeki Çek üçüncü sırayı aldı.

Rallide 2011, 2015 ve 2019'un şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah ise ilk etabı 10. sırada tamamladı.

PRICE HIZLI BAŞLADI

Motosiklet kategorisinde takımından 2016 ve 2019'un şampiyonu Avustralyalı Toby Price, 3 saat 18 dakika 26 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı sürücüyü, 31 saniye geriden Arjantinli , 32 saniye arkadan 2018 yılı şampiyonu Avusturyalı takip etti. Son şampiyon ABD'li ise liderin 18 dakika 32 saniye gerisinde 24. sırada yer aldı.

Dakar Rallisi'nin 2. etabı, yarın Bisha ile Wahdi Al Dawasir kentleri arasındaki 457 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.




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